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Склады в Загреб, Хорватия

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2 объекта найдено
Склад 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Склад 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 1 416 м²
Загреб, Максимир - Донье Светице, производство и складПроизводственно-складские помещения об…
€1,20 млн
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Склад 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Склад 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Нижний город, недалеко от площади жертв фашизма Деловое помещение площадью 132м2, расположе…
€480,000
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