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Кафе и рестораны в Загреб, Хорватия

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Ресторан, кафе В архив
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3 объекта найдено
Ресторан, кафе 1 комната в Город Загреб, Хорватия
Ресторан, кафе 1 комната
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 15 м²
Дони Град, Влашка/Иблерова площадь, известный ресторан Полностью оборудованный ресторан NKP…
€200,000
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Ресторан, кафе 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Ресторан, кафе 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 141 м²
Дони Град, площадь Томислава Культовый паб «Томислав» общей площадью 141 м2 на первом этаже…
€730,000
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Ресторан, кафе 12 комнат с холодильником в Загреб, Хорватия
Ресторан, кафе 12 комнат с холодильником
Загреб, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 334 м²
Илица, возле Франкопанской улицы Бизнес-пространство - Ресторан, площадью 333,80 м2 на перв…
€730,000
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