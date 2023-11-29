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Продажа офисных помещений в Загреб, Хорватия

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7 объектов найдено
Офис 1 комната в Загреб, Хорватия
Офис 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 49 м²
www.biliskov.com  ID: 13672 Дони Град, Юришичева Коммерческое помещение 49,30 м2 на 1 этаж…
€98,000
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Офис 9 комнат в Город Загреб, Хорватия
Офис 9 комнат
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 213 м²
www.biliskov.com ID: 13447 Загреб, Радничка Честа Коммерческое помещение, офис по адресу 7…
€2,70 млн
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Офис 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Офис 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Кнежия, недалеко от улицы Савской и проспекта Загребачка Двухэтажное уличное четырехкомнатн…
€135,000
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Офис 10 комнат в Загреб, Хорватия
Офис 10 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 10
Площадь 440 м²
Donji grad, Gundulićeva  Двор офисных помещений 440 м2, построен в 2013 году в центре город…
€2,03 млн
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Офис 3 комнаты с Spalni в Загреб, Хорватия
Офис 3 комнаты с Spalni
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Нижний город, Европейская площадь Офис с тремя спальнями 88,87 м2 на 2 этаже здания 1905 г…
€450,000
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Офис 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Офис 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 87 м²
Rudeš Бизнес и офисные помещения 86,85 м2 на первом этаже. Пространство состоит из четыре …
€182,400
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Офис 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Офис 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Пантовчак, недалеко от Виноградской больницы Красивое, комфортное, современное, коммерческо…
€319,000
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