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Магазины в Загреб, Хорватия

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Магазин В архив
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13 объектов найдено
Магазин 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 300 м²
www.biliskov.com  ID: 13632 Дони град, Тушканова Коммерческое помещение 300м2 на первом эт…
€1,50 млн
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Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 48 м²
www.biliskov.com  ID: 13639 Торн, недалеко от Весника Площадь общественного питания 47,69 …
€150,000
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Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 21 м²
www.biliskov.com  ID: 13543 Дубрава Помещение общественного питания площадью 20,77м2 на пе…
€58,000
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Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 6 м²
Теннисный центр Максимир, Равнице Продается коммерческая площадь 5,95 м2 на первом этаже ко…
€20,000
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Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 245 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 245,28 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€978,667
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Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 217 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 216,99 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€865,790
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Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 213 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 213,29 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€851,027
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Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 309 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 308,53 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€1,23 млн
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Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 13 м²
Сигечица, Уличный бар с налаженным бизнесом в очень посещаемом месте! Площадь 13м2. Он и…
€75,000
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Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 172 м²
Трешневка, возле башни Цибона   Бизнес-пространство на двух этажах 172,41 м2 на первом эта…
€350,000
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Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Новый Загреб, Дугаве Деловое помещение 41,53 м2 на первом этаже новостройки (2021 г.) Прос…
€87,000
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Магазин 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Магазин 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Новый Загреб-Запад, Реметинечка цеста Хорошо зарекомендовавший себя кафе-бар площадью 49 м2…
€130,000
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Магазин 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 109 м²
Площадь Кватерник Деловая площадь 108,87 м2 на первом этаже и подвале здания, построенного …
€180,000
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