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Realting.com
Хорватия
Коммерческая
Загреб
Коммерческая недвижимость в Загреб, Хорватия
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Офис 1 комната
Загреб, Хорватия
1
49 м²
www.biliskov.com ID: 13672 Дони Град, Юришичева Коммерческое помещение 49,30 м2 на 1 этаж…
€98,000
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Магазин 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
3
300 м²
www.biliskov.com ID: 13632 Дони град, Тушканова Коммерческое помещение 300м2 на первом эт…
€1,50 млн
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Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
48 м²
www.biliskov.com ID: 13639 Торн, недалеко от Весника Площадь общественного питания 47,69 …
€150,000
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Коммерческая 15 комнат
Загреб, Хорватия
15
685 м²
www.biliskov.com ID: 13628 Загреб, Стеньевец Жилое и коммерческое здание (ро бау) площадь…
€999,000
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Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
21 м²
www.biliskov.com ID: 13543 Дубрава Помещение общественного питания площадью 20,77м2 на пе…
€58,000
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Коммерческая 26 комнат
Загреб, Хорватия
26
939 м²
www.biliskov.com ID: 13536 Горни Град, Ткалчичева Здание с пятью надземными этажами общей…
€3,90 млн
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Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
44 м²
I26357 Улица града Вуковара
€133,000
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Офис 9 комнат
Город Загреб, Хорватия
9
3
1 213 м²
www.biliskov.com ID: 13447 Загреб, Радничка Честа Коммерческое помещение, офис по адресу 7…
€2,70 млн
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Коммерческая с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
34 м²
I26165 Илича
€170,000
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Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
ЗАГРЕБ, ПАНТОВЧАК, ТОП-ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ РЕЗИДЕНЦИАЛЬНОЙ ВИЛ…
€2,30 млн
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Коммерческая 10 комнат
Загреб, Хорватия
10
624 м²
www.biliskov.com ID: 13360 Резник, проспект Славонска, офисно-складские помещения Продает…
€1,50 млн
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Отель 20 комнат
Загреб, Хорватия
20
2
718 м²
www.biliskov.com ID: 13346-1 Трнье (около Green Gold) - ХОСТЕЛ Торговое помещение, площад…
€1,25 млн
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Коммерческая 16 комнат
Загреб, Хорватия
16
942 м²
Пещеница, недалеко от Радничка цеста Офисно-складское здание общей площадью 970 м2, 1968 го…
€2,00 млн
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Склад 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3
1 416 м²
Загреб, Максимир - Донье Светице, производство и складПроизводственно-складские помещения об…
€1,20 млн
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Коммерческая с Tram, с Adapted for people with disabilities, с Pedestrian Area
Загреб, Хорватия
18 м²
I25698 Бауэрова
€12,000
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Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
425 м²
I25613 Slavonska
€1,06 млн
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Коммерческая с Ownership document, с bus, с Pedestrian Area
Загреб, Хорватия
109 м²
I25512 Белостенчева
€145,000
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Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
1 192 м²
ПРОДАЕТСЯ, БИЗНЕС ПРОСТРАНСТВО 1 192 м2, SIGET Коммерческая торговая зона была построена в 1…
€1,25 млн
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Коммерческая с Ownership document, с Tram, с Adapted for people with disabilities
Загреб, Хорватия
76 м²
I25435 Klaićeva
€189,990
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Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
343 м²
I25229 Савска цеста
€514,065
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Отель 15 комнат
Загреб, Хорватия
15
1 212 м²
Рудеш, Zagrebačka cestaКрасивый семейный отель с чистой площадью 1211 м2 на участке 1350 м2,…
€2,38 млн
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Коммерческая с bus, с Train, с хранение
Загреб, Хорватия
2 655 м²
I25091 Oreškovićeva
€4,00 млн
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Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Загреб, Хорватия
624 м²
I25003 Slavonska
€1,50 млн
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Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Lucko, Хорватия
1 586 м²
I25034 Грастовичка улица
€3,60 млн
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Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
118 м²
I24960 Harambašićeva
€244,990
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Ресторан, кафе 1 комната
Город Загреб, Хорватия
1
15 м²
Дони Град, Влашка/Иблерова площадь, известный ресторан Полностью оборудованный ресторан NKP…
€200,000
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Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
6 м²
Теннисный центр Максимир, Равнице Продается коммерческая площадь 5,95 м2 на первом этаже ко…
€20,000
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Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
245 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 245,28 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€978,667
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Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
217 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 216,99 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€865,790
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Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
213 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 213,29 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€851,027
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