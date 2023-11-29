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Коммерческая недвижимость в Загреб, Хорватия

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59 объектов найдено
Офис 1 комната в Загреб, Хорватия
Офис 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 49 м²
www.biliskov.com  ID: 13672 Дони Град, Юришичева Коммерческое помещение 49,30 м2 на 1 этаж…
€98,000
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Магазин 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 300 м²
www.biliskov.com  ID: 13632 Дони град, Тушканова Коммерческое помещение 300м2 на первом эт…
€1,50 млн
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Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 48 м²
www.biliskov.com  ID: 13639 Торн, недалеко от Весника Площадь общественного питания 47,69 …
€150,000
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Коммерческая 15 комнат в Загреб, Хорватия
Коммерческая 15 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 15
Площадь 685 м²
www.biliskov.com  ID: 13628 Загреб, Стеньевец Жилое и коммерческое здание (ро бау) площадь…
€999,000
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Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 21 м²
www.biliskov.com  ID: 13543 Дубрава Помещение общественного питания площадью 20,77м2 на пе…
€58,000
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Коммерческая 26 комнат в Загреб, Хорватия
Коммерческая 26 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 26
Площадь 939 м²
www.biliskov.com  ID: 13536 Горни Град, Ткалчичева Здание с пятью надземными этажами общей…
€3,90 млн
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Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 44 м²
I26357 Улица града Вуковара
€133,000
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Офис 9 комнат в Город Загреб, Хорватия
Офис 9 комнат
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 213 м²
www.biliskov.com ID: 13447 Загреб, Радничка Честа Коммерческое помещение, офис по адресу 7…
€2,70 млн
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Коммерческая с Ownership document, с bus, с Tram в Загреб, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
Площадь 34 м²
I26165 Илича
€170,000
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Инвестиционная с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
ЗАГРЕБ, ПАНТОВЧАК, ТОП-ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ РЕЗИДЕНЦИАЛЬНОЙ ВИЛ…
€2,30 млн
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Коммерческая 10 комнат в Загреб, Хорватия
Коммерческая 10 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 10
Площадь 624 м²
www.biliskov.com  ID: 13360 Резник, проспект Славонска, офисно-складские помещения Продает…
€1,50 млн
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Отель 20 комнат в Загреб, Хорватия
Отель 20 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 718 м²
www.biliskov.com  ID: 13346-1 Трнье (около Green Gold) - ХОСТЕЛ Торговое помещение, площад…
€1,25 млн
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Коммерческая 16 комнат в Загреб, Хорватия
Коммерческая 16 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 16
Площадь 942 м²
Пещеница, недалеко от Радничка цеста Офисно-складское здание общей площадью 970 м2, 1968 го…
€2,00 млн
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Склад 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Склад 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 1 416 м²
Загреб, Максимир - Донье Светице, производство и складПроизводственно-складские помещения об…
€1,20 млн
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Коммерческая с Tram, с Adapted for people with disabilities, с Pedestrian Area в Загреб, Хорватия
Коммерческая с Tram, с Adapted for people with disabilities, с Pedestrian Area
Загреб, Хорватия
Площадь 18 м²
I25698 Бауэрова
€12,000
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Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 425 м²
I25613 Slavonska
€1,06 млн
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Коммерческая с Ownership document, с bus, с Pedestrian Area в Загреб, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Pedestrian Area
Загреб, Хорватия
Площадь 109 м²
I25512 Белостенчева
€145,000
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Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 1 192 м²
ПРОДАЕТСЯ, БИЗНЕС ПРОСТРАНСТВО 1 192 м2, SIGET Коммерческая торговая зона была построена в 1…
€1,25 млн
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Коммерческая с Ownership document, с Tram, с Adapted for people with disabilities в Загреб, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с Tram, с Adapted for people with disabilities
Загреб, Хорватия
Площадь 76 м²
I25435 Klaićeva
€189,990
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Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 343 м²
I25229 Савска цеста
€514,065
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Отель 15 комнат в Загреб, Хорватия
Отель 15 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 15
Площадь 1 212 м²
Рудеш, Zagrebačka cestaКрасивый семейный отель с чистой площадью 1211 м2 на участке 1350 м2,…
€2,38 млн
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Коммерческая с bus, с Train, с хранение в Загреб, Хорватия
Коммерческая с bus, с Train, с хранение
Загреб, Хорватия
Площадь 2 655 м²
I25091 Oreškovićeva
€4,00 млн
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Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities в Загреб, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Загреб, Хорватия
Площадь 624 м²
I25003 Slavonska
€1,50 млн
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Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus в Lucko, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Lucko, Хорватия
Площадь 1 586 м²
I25034 Грастовичка улица
€3,60 млн
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Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 118 м²
I24960 Harambašićeva
€244,990
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Ресторан, кафе 1 комната в Город Загреб, Хорватия
Ресторан, кафе 1 комната
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 15 м²
Дони Град, Влашка/Иблерова площадь, известный ресторан Полностью оборудованный ресторан NKP…
€200,000
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Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 6 м²
Теннисный центр Максимир, Равнице Продается коммерческая площадь 5,95 м2 на первом этаже ко…
€20,000
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Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 245 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 245,28 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€978,667
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Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 217 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 216,99 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€865,790
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Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 213 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 213,29 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€851,027
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