Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Коммерческая
  4. Загреб
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Загреб, Хорватия

коммерческая недвижимость
54
отели
3
офисы
6
магазины
12
Инвестиционная В архив
Очистить
2 объекта найдено
Инвестиционная с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
ЗАГРЕБ, ПАНТОВЧАК, ТОП-ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ РЕЗИДЕНЦИАЛЬНОЙ ВИЛ…
€2,30 млн
Оставить заявку
Инвестиционная с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
I23733 Бийеничка цеста
€600,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти