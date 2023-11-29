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Отели в Загреб, Хорватия

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3 объекта найдено
Отель 20 комнат в Загреб, Хорватия
Отель 20 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 718 м²
www.biliskov.com  ID: 13346-1 Трнье (около Green Gold) - ХОСТЕЛ Торговое помещение, площад…
€1,25 млн
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Отель 15 комнат в Загреб, Хорватия
Отель 15 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 15
Площадь 1 212 м²
Рудеш, Zagrebačka cestaКрасивый семейный отель с чистой площадью 1211 м2 на участке 1350 м2,…
€2,38 млн
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Отель 21 комната в Загреб, Хорватия
Отель 21 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 21
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 435 м²
Улица Савская, недалеко от небоскреба Весника. Двухуровневые офисные помещения общей площад…
€550,000
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