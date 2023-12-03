Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Коммерческая
  4. Загребская жупания
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Загребская жупания, Хорватия

коммерческая недвижимость
8
Инвестиционная В архив
Очистить
2 объекта найдено
Инвестиционная в Велика-Горица, Хорватия
Инвестиционная
Велика-Горица, Хорватия
I26487 Ивана Горана Ковачича
€288,000
в месяц
Оставить заявку
Инвестиционная с подведенным электричеством в Gudci, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Gudci, Хорватия
I23427 Kostanjevec
€200,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти