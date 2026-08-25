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Коммерческая недвижимость в Загребской жупания, Хорватия

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Самобор
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9 объектов найдено
Коммерческое помещение 680 м² в Самобор, Хорватия
Коммерческое помещение 680 м²
Самобор, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 680 м²
www.biliskov.com  ID: 13805 Самобор Коммерческое здание площадью 680 м2 на 4 этажах, на уч…
$1,90 млн
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Магазин 144 м² в Opcina Klinca Sela, Хорватия
Магазин 144 м²
Opcina Klinca Sela, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 144 м²
Klinča Sela Деловое помещение 144 м2 на первом этаже жилого и коммерческого дома 2007 года …
$216 276
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Коммерческое помещение 1 755 м² в Иванич-Град, Хорватия
Коммерческое помещение 1 755 м²
Иванич-Град, Хорватия
Площадь 1 755 м²
SALE, STORAGE, IVANIĆ CITY The property includes a plot of land with an area of ​​6,804 m², …
$830 366
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Инвестиционная в Самобор, Хорватия
Инвестиционная
Самобор, Хорватия
I26547 Stara Karlovačka
$393 040
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Производство 8 200 м² в Самобор, Хорватия
Производство 8 200 м²
Самобор, Хорватия
Число комнат 20
Площадь 8 200 м²
Самобор Производственно-складские помещения общей площадью 8 200 м2 построены в 3-х корпуса…
$6,57 млн
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Коммерческое помещение 826 м² в Prozorje, Хорватия
Коммерческое помещение 826 м²
Prozorje, Хорватия
Число комнат 20
Площадь 826 м²
www.biliskov.com ID 14862Дуго СелоПродаётся трёхэтажное коммерческое здание, построенное в 1…
$1,56 млн
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TekceTekce
Офис 93 м² в Самобор, Хорватия
Офис 93 м²
Самобор, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 93 м²
www.biliskov.com  ID: 13744 Самобор, Центр Коммерческое помещение 92,77 м2 на первом этаже…
$253 762
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Инвестиционная в Municipality of Pisarovina, Хорватия
Инвестиционная
Municipality of Pisarovina, Хорватия
I26743 Trg hrvatskih velikana
$1,49 млн
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Инвестиционная в Велика-Горица, Хорватия
Инвестиционная
Велика-Горица, Хорватия
SALE, CONSTRUCTION. LAND, Velika Gorica, RakarjeBuilding land for sale with access from the …
$451 719
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Типы недвижимости в Загребской жупания

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