Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Коммерческая
  4. Загребская жупания

Коммерческая недвижимость в Загребская жупания, Хорватия

Самобор
3
6 объектов найдено
Офис 2 комнаты в Самобор, Хорватия
Офис 2 комнаты
Самобор, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 93 м²
www.biliskov.com  ID: 13744 Самобор, Центр Коммерческое помещение 92,77 м2 на первом этаже…
€219,999
в месяц
Оставить заявку
Склад 1 комната в Grad Zapresic, Хорватия
Склад 1 комната
Grad Zapresic, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
www.biliskov.com  ID: 13485 Запрешич, Улица Кардинала Степинац Коммерческое помещение 33,7…
€80,000
в месяц
Оставить заявку
Ресторан, кафе 10 комнат в Jagodno, Хорватия
Ресторан, кафе 10 комнат
Jagodno, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 823 м²
Велика Горица, Ягодно Коммерческое помещение площадью 823 м2 на участке 3000 м2, построенно…
€840,000
в месяц
Оставить заявку
Производство 20 комнат в Самобор, Хорватия
Производство 20 комнат
Самобор, Хорватия
Комнаты 20
Площадь 8 200 м²
Самобор Производственно-складские помещения общей площадью 8 200 м2 построены в 3-х корпуса…
€5,70 млн
в месяц
Оставить заявку
Магазин 1 комната в Klinca Sela, Хорватия
Магазин 1 комната
Klinca Sela, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 144 м²
Klinča Sela Деловое помещение 144 м2 на первом этаже жилого и коммерческого дома 2007 года …
€187,500
в месяц
Оставить заявку
Коммерческая 20 комнат в Самобор, Хорватия
Коммерческая 20 комнат
Самобор, Хорватия
Комнаты 20
Площадь 1 190 м²
Самобор, Строгий Центр Бизнес-жилой дом с общей площадью НКП 1.190м2, построенный в 2012 го…
€1,05 млн
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти