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Жильё в Opcina Ravna Gora, Хорватия

дома
4
4 объекта найдено
Дом 7 спален с парковка в Kupjak, Хорватия
Дом 7 спален с парковка
Kupjak, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
GORSKI KOTAR, RAVNA GORA - ADAPTED HOUSE WITH GARDEN! Adapted holiday house in Gorski kotar…
€122,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 2 спальни в Stari Laz, Хорватия
Дом 2 спальни
Stari Laz, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
GORSKI KOTAR - Exclusive wooden log cabin GORSKI KOTAR, located on the border between the …
€1,50 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 1 спальня с мебелью в Stari Laz, Хорватия
Дом 1 спальня с мебелью
Stari Laz, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
GORSKI KOTAR-Gorski Kotar holiday house We have been offered a wonderful house in a small …
€175,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 2 спальни с мебелью, с парковка в Kupjak, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с парковка
Kupjak, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
KUPJAK - Fairytale wooden villa with swimming pool and wellness! We are selling a beautifu…
€1,20 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Opcina Ravna Gora, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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