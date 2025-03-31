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Коммерческая недвижимость в община Раша, Хорватия

1 объект найдено
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Koromacno, Хорватия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Koromacno, Хорватия
Площадь 60 000 м²
Без комиссии продаётся участок земли 60000 м2 под застройку на холме с прекрасным видом на м…
$6,97 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов