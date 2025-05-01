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Квартиры с террасой в Opcina Podstrana, Хорватия

двухкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Strozanac Gornji, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Strozanac Gornji, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 2
Modern new building in Podstrana, apartment A4-2. floor In one of the quieter locations in P…
$359,825
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Квартира 2 комнаты в Strozanac Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Strozanac Gornji, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Modern new building in Podstrana, apartment B1-ground floor In one of the quieter locations …
$291,181
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Квартира 2 комнаты в Strozanac Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Strozanac Gornji, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Modern new building in Podstrana, apartment A1-ground floor In one of the quieter locations …
$271,253
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Квартира 3 комнаты в Strozanac Gornji, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Strozanac Gornji, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 2
Modern new building in Podstrana, apartment B4-2. floor In one of the quieter locations in P…
$365,361
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Параметры недвижимости в Opcina Podstrana, Хорватия

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