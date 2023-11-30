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Квартиры в Opcina Podstrana, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в мужска 12, Хорватия
Квартира 2 комнаты
мужска 12, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Сплит, Шине, трехкомнатная квартира 48,40 м2 в подвале жилого дома, юго-западная ориентация,…
€319,000
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Параметры недвижимости в Opcina Podstrana, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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