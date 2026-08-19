Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Opcina Podstrana
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Opcina Podstrana, Хорватия

;
двухкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
11 объектов найдено
Квартира в Strozanac Gornji, Хорватия
Квартира
Strozanac Gornji, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1
Modern new building in Podstrana, apartment B2-1. floor In one of the quieter locations in P…
$189,323
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Gornja Podstrana, Хорватия
Квартира 2 спальни
Gornja Podstrana, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
$305,175
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Gornja Podstrana, Хорватия
Квартира 1 спальня
Gornja Podstrana, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
$180,331
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Квартира 2 комнаты в Strozanac Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Strozanac Gornji, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Modern new building in Podstrana, apartment B1-ground floor In one of the quieter locations …
$291,181
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Strozanac Gornji, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Strozanac Gornji, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 2
Modern new building in Podstrana, apartment A4-2. floor In one of the quieter locations in P…
$359,825
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Strozanac Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Strozanac Gornji, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Modern new building in Podstrana, apartment A1-ground floor In one of the quieter locations …
$271,253
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Sveti Martin, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sveti Martin, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Подстрана, новое строительство, двухкомнатная квартира площадью около 60 м2 + терраса 6,74 м…
$322,972
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Strozanac Gornji, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Strozanac Gornji, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 2
Modern new building in Podstrana, apartment B4-2. floor In one of the quieter locations in P…
$365,361
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Gornja Podstrana, Хорватия
Квартира 1 спальня
Gornja Podstrana, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
$174,914
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Gornja Podstrana, Хорватия
Квартира 2 спальни
Gornja Podstrana, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
$313,563
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Gornja Podstrana, Хорватия
Квартира 2 спальни
Gornja Podstrana, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
$327,919
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Opcina Podstrana, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти