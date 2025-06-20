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Дома с бассейном в Opcina Kastelir Labinci, Хорватия

виллы
3
1 объект найдено
Вилла в Kastelir, Хорватия
Вилла
Kastelir, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Эта совершенно новая, красивая вилла расположена в Кастелире, небольшом городке в 8 км от мо…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Opcina Kastelir Labinci, Хорватия

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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