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Дома с видом на море в Opcina Kanfanar, Хорватия

виллы
25
1 объект найдено
Вилла в Sorici, Хорватия
Вилла
Sorici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Мы продаем прекрасную новую виллу в центре Истрии, которая традиционно спроектирована и нахо…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Opcina Kanfanar, Хорватия

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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