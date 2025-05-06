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Дома с террасой в Opcina Kanfanar, Хорватия

виллы
25
5 объектов найдено
Вилла в Opcina Kanfanar, Хорватия
Вилла
Opcina Kanfanar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном 297 м2 на двух этажах с кондиционерами вместимо…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Barat, Хорватия
Дом 3 комнаты
Barat, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Istria, Kanfanar – surroundings, beautiful Istrian stone villa for sale located in a quiet v…
$664,292
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Вилла в Sorici, Хорватия
Вилла
Sorici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Мы продаем прекрасную новую виллу в центре Истрии, которая традиционно спроектирована и нахо…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Krmed, Хорватия
Дом 4 комнаты
Krmed, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 208 м²
Количество этажей 1
Istria, Svetvinčenat, surroundings, in a quiet village not far from Svetvinčenat, a modern d…
$885,723
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Вилла в Opcina Kanfanar, Хорватия
Вилла
Opcina Kanfanar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 359 м²
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном 359 м2 на двух этажах с кондиционером вместимос…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Opcina Kanfanar, Хорватия

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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