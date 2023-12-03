Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Земельные участки
  4. Opcina Jelenje

Земельные участки в Opcina Jelenje, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced в Jelenje, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced
Jelenje, Хорватия
Площадь 2 188 м²
Земля под застройку, 2188 м2, Еленье, Риека Земля под застройку 2188 м2 находится в Еленье. …
€105,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти