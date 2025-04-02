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Продажа готового бизнеса в община Дугополье, Хорватия

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1 объект найдено
ГОСПИТАЛЬ СПЛИТ, ХОРВАТИЯ в Koprivno, Хорватия
ГОСПИТАЛЬ СПЛИТ, ХОРВАТИЯ
Koprivno, Хорватия
Площадь 9 500 м²
В 20 км от Сплита, Хорватия продаётся современный госпиталь 9500 м2, подвал, цокольный этаж …
$5,37 млн
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