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Отели в Лицко-Сеньской жупания, Хорватия

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коммерческая недвижимость
29
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27 объектов найдено
Отель 480 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 480 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Площадь 480 м²
Многоквартирный дом в первой линии от моря на острове Паг соединен с материком мостом! Остро…
$1,32 млн
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Отель 750 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 750 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 750 м²
Отель с рестораном у моря, всего в 100 метрах от моря на острове (полуострове) Паг! Продаетс…
Цена по запросу
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Отель 1 000 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 1 000 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 000 м²
Новый 4-звездочный отель на побережье в Сене всего в 50 метрах от моря! Город Сень является …
$4,86 млн
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TekceTekce
Отель 3 510 м² в Opcina Vrhovine, Хорватия
Отель 3 510 м²
Opcina Vrhovine, Хорватия
Количество спален 47
Кол-во ванных комнат 47
Площадь 3 510 м²
Уникальный 3-звездочный отель со стратегическим расположением на пути к Плитвицким озерам ря…
$3,40 млн
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Отель 289 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 289 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 289 м²
Откройте для себя остров Раб и замечательный дом из 4 квартир в Кампоре, менее чем в 100 мет…
Цена по запросу
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Отель 511 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 511 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 511 м²
Исключительная инвестиционная возможность в сфере недвижимости доступна в востребованном при…
$1,60 млн
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Отель 410 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 410 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 410 м²
SENJ AREA - Эксклюзивная резиденция на набережной с прямым доступом к морю - Первый ряд на А…
$1,60 млн
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Отель 1 000 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 1 000 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 1 000 м²
Семейный отель на острове Паг на продажу: Элегантный курорт площадью 1000 кв.м. с гостевым д…
$3,43 млн
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Отель 110 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 110 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Расположенный в районе Карлобага в Далмации, прямо на берегу моря в первом ряду к морю, этот…
$1,01 млн
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Отель 600 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 600 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 600 м²
На набережной в самом сердце города Паг это исключительное имущество предлагает уникальное с…
$2,17 млн
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Отель 460 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 460 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Прекрасная недвижимость с 4 апартаментами и бассейном в Луково-Сугарье! Такого вида на море …
$666,882
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Отель 353 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 353 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 353 м²
Роскошная вилла с 4 благоустроенными апартаментами у моря, полностью оборудованная и меблиро…
$1,37 млн
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Отель 594 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 594 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 594 м²
Роскошный апартамент в Лопаре на острове Раб, всего в 600 метрах от моря, с видом на море! О…
$1,74 млн
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Отель 724 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 724 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Площадь 724 м²
Незавершенное строительство отеля на 1-й линии моря в Ртине! Частный спуск к пляжу! Великоле…
Цена по запросу
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Отель 593 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 593 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 593 м²
Просторный гостевой дом на полуострове Паг, 1-й ряд от моря! Продается великолепная туристич…
$1,60 млн
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Отель 510 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 510 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 510 м²
Остров Паг, Новалья – Вилла с 20 апартаментами всего в 300 метрах от моря – Инвестиционная в…
$5,95 млн
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Отель 230 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 230 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Уникальная недвижимость на первой линии моря в районе Сеня с прямым спуском к морю! Из окон …
$822,285
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Отель 20 875 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 20 875 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 86
Кол-во ванных комнат 86
Площадь 20 875 м²
Уникальная инвестиционная возможность на полуострове Паг – разрушенный отель для полной реко…
$5,26 млн
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Отель 300 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 300 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Площадь 300 м²
Продается отдельно стоящий дом на 5 квартир в тихом месте, в 300м от моря. Общая площадь 300…
$972,289
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Отель 420 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 420 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 420 м²
Мы рады представить эксклюзивную возможность приобрести недвижимость в защищенной, спокойной…
Цена по запросу
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Отель 1 045 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 1 045 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 1 045 м²
ОСТРОВ ПАГ, ПАГ – Просторный Прибрежный Отель с Инвестиционным Потенциалом, Прямо У Моря!Про…
$1,94 млн
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Отель 450 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 450 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Откройте для себя очаровательный регион Крлобаг в Хорватии — неизведанную жемчужину, нетрону…
$951,699
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Отель в Opcina Vrhovine, Хорватия
Отель
Opcina Vrhovine, Хорватия
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 27
Отель на продажу или в аренду!Новый отель на продажу рядом с Плитвицкими озерами - одним из …
Цена по запросу
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Отель 365 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 365 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 365 м²
Мы представляем вам апартаментный дом, расположенный всего в 250 метрах от ближайшего пляжа …
$1,02 млн
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Отель 420 м² в Opcina Karlobag, Хорватия
Отель 420 м²
Opcina Karlobag, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Карлобаг, объект общественного питания 1-Й РЯД ОТ МОРЯ, площадь 420 м2, на двух этажах с пло…
Цена по запросу
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Отель 550 м² в Korenica, Хорватия
Отель 550 м²
Korenica, Хорватия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Рядом с Кореницей, Национальный парк Плитвицкие озераХорошо зарекомендовавший себя небольшой…
$495,992
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Отель 1 673 м² в Prozor, Хорватия
Отель 1 673 м²
Prozor, Хорватия
Число комнат 25
Площадь 1 673 м²
www.biliskov.com ID: 14949Оточац, Личко Лешче В самом сердце природы расположен прекрасный …
$5,19 млн
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