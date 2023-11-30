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Коммерческая недвижимость в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия

отели
3
3 объекта найдено
ОТЕЛЬ В КАРЛОБАГ, ХОРВАТИЯ в Karlobag, Хорватия
ОТЕЛЬ В КАРЛОБАГ, ХОРВАТИЯ
Karlobag, Хорватия
Комнаты 17
Площадь 1 050 м²
Исключительная возможность - на продажу отель с рестораном и кафе-баром! На первом этаже от…
€4,30 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
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Отель 10 комнат в Korenica, Хорватия
Отель 10 комнат
Korenica, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Рядом с Кореницей, Национальный парк Плитвицкие озераХорошо зарекомендовавший себя небольшой…
€550,000
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Отель 8 комнат в Karlobag, Хорватия
Отель 8 комнат
Karlobag, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Карлобаг, объект общественного питания 1-Й РЯД ОТ МОРЯ, площадь 420 м2, на двух этажах с пло…
Цена по запросу
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