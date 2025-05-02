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Дома с террасой в Городе Водняне, Хорватия

Воднян
8
5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Воднян, Хорватия
Дом 3 комнаты
Воднян, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
Istria, Vodnjan, in an excellent location, only 900 m from the center of Vodnjan, a detached…
$548,041
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Дом 4 комнаты в Divsici, Хорватия
Дом 4 комнаты
Divsici, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Istria, Vodnjan – surroundings, a beautiful villa of an impressive design with a net area of…
$1,02 млн
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Дом 5 комнат в Воднян, Хорватия
Дом 5 комнат
Воднян, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 402 м²
Количество этажей 1
Istria, two modern detached villas for sale in a set, each on its own plot – separate plots.…
$1,61 млн
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Дом 3 комнаты в Воднян, Хорватия
Дом 3 комнаты
Воднян, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 1
Istria, surroundings – a detached villa of a modern design is for sale in a quiet part of th…
$797,151
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Дом 3 комнаты в Peroj, Хорватия
Дом 3 комнаты
Peroj, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Istria, Barbariga, in a quiet part of the tourist resort, only 1.5 km from the beach, is thi…
$497,112
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