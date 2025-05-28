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Коттеджи в Лабином, Хорватия

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Лабин, Хорватия
Коттедж 4 спальни
Лабин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
ЛабинНедавно отремонтированный дом - 105 м2 с бассейном и даже 4 спальнями в зеленом цветеИС…
$450,177
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