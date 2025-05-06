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Квартиры с террасой в Grad Krk, Хорватия

Крк
16
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Muraj, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Muraj, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
I26570 Creska/Mali Kartec
$1,07 млн
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Квартира 3 комнаты в Крк, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Крк, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
LUXURY APARTMENT, KRK, MALI KARTEC, NEW BUILDINGA luxury apartment for sale in town Krk at a…
$487,148
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Типы недвижимости в Grad Krk

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Grad Krk, Хорватия

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