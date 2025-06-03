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Квартиры с бассейном в Городе Загребе, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$183,089
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Городе Загребе, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
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