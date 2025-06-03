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Квартиры с террасой в Городе Загребе, Хорватия

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86 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 133 м²
Этаж 3/3
I24546 Ilica kod Britanca
$387,504
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 3/3
I24304 Ul. Mladena Gajšaka
$291,071
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 183 м²
Этаж 1/2
I28010 II. Mogilske stube
$453,158
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Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 148 м²
Этаж 1/2
I29298 Žuti breg
$365,361
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Квартира 2 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
I26691 Črešnjevec
$177,370
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Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
I26904 Šemovečka
$276,777
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Квартира 5 комнат в Город Загреб, Хорватия
Квартира 5 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
I27524 Ferde Rusana
$631,079
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Квартира 2 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
I28615 Bukovačka
$710,495
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 4/4
I26955 Ulica Hrvatskog sokola
$387,493
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Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 2/2
I28613 Bukovačka
$599,192
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Квартира 2 комнаты в Adamovec, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Adamovec, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/2
I29080 Zagrebačkih odreda
$179,173
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 3/5
I26583 Marulićev trg
$708,579
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Квартира 2 комнаты в Adamovec, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Adamovec, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/2
I29077 Zagrebačkih odreda
$179,173
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 128 м²
Этаж 3
I21918
$414,792
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 156 м²
Этаж 1/2
I24549 Gornji Bukovac
$725,407
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Квартира 2 комнаты в Lucko, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Lucko, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/2
I28402 Odvojak Lukoranske ulice
$198,181
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
I24620 Pijavišće
$332,146
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Квартира 2 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 188 м²
Этаж 2/2
I28634 Jordanovac
$871,330
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Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 3/3
I28001 Srebrnjak
$397,579
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Квартира 3 комнаты в Lucko, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Lucko, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/4
I28987 Sisačka cesta
$214,788
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Этаж 2/2
I28009 II. Mogilske stube
$430,683
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Квартира 2 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 1
I27130 Gorice
$331,040
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Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 136 м²
Этаж 1/2
I28617 Bukovačka
$646,177
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Квартира 2 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/2
I27887 Šestinski vijenac
$441,754
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Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
I26341 Gorice
$498,219
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Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
I26982 Ive Serdara
$287,861
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 174 м²
Этаж 2/2
I27764 Goljak
$941,081
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 157 м²
Этаж 1/2
I27886 Šestinski vijenac
$675,364
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Квартира 2 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4/4
-SALE, APARTMENT, Trešnjevka north, Trakoščanska street, 4-room, gross area 95m2, (apartment…
$354,289
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Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 133 м²
Этаж 2/3
I26796 Palmotićeva
$625,542
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Параметры недвижимости в Городе Загребе, Хорватия

с бассейном
Недорогая
Элитная
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