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Купить отель в Kas, Турция

Каш
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2 объекта найдено
Отельв Yenikoey, Турция
Отель
Yenikoey, Турция
1 500 м² 1/3 Этаж
€ 3,300,000
Бутик отель в КашРайон: Анталья, Каш, ЧукурбагПродается отель с потрясающим видом.Типы номер…
Отельв Cesme, Турция
Отель
Cesme, Турция
55 000 м²
€ 40,000,000
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: & NBSP;235 номеров в целом ( STANDART, семейные номера, костюмы, кинг-сало…

Параметры недвижимости в Kas, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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