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Купить отель в Gazipasa, Турция

Gazipasa
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1 объект найдено
Отель 20 спаленв Gazipasa, Турция
Отель 20 спален
Gazipasa, Турция
20 Количество комнат 20 ванных комнат
€ 18,500,000
Агентство КВАДРАТ предлагает на продажу отель. Состоит из 229 комнат, в том числе комнаты …

Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция

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