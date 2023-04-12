Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Доходные дома

Купить доходный дом в Пхукет, Таиланд

Пхукет
12
Патонг
1
Доходный дом В архив
Очистить
12 объектов найдено
Доходный дом 1 спальняв Патонг, Таиланд
Доходный дом 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 100 м² 8/8 Этаж
€ 103,743
Условия покупкиУсловия гарантии аренды7% NET & nbsp; (при условии WHT) & nbsp; гарантия арен…
Доходный домв Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 4
€ 81,590
Квартиры на первой под управлением Best Western Новая фаза уже построенного апарт отеля …
Доходный домв Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 1
€ 210,063
Инвестиционный коттедж с видом на море Коттеджи с джакузи или бассеином, потрясающим вид…
Доходный домв Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
€ 99,430
Новый кондо-отель на 1 линии с отельным управлением Новый комплекс на 1 линии с отельным…
Доходный домв Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 4
€ 214,781
Квартиры на первой линии пляжа Май Као Первая линия пляжа Май Као! Шикарный вид на море! …
Доходный домв Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 7
€ 101,469
Квартиры с гарантированным доходом 10% годовых • Сдача: Февраль 2023г. • До моря: 700 м …
Доходный домв Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 5
€ 100,578
Квартиры при отеле в районе Лагуны Уникальное предложение - новый проект который сочетае…
Доходный домв Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 8
€ 112,033
Квартиры с гарантированным доходом 7% годовых Уникальный проект на пляже Карон! Комплекс…
Доходный домв Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 7
€ 112,642
Расположение жилого комплекса на одном из лучших пляжей Юго-Восточной Азии, на пляже Карон: …
Доходный домв Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 5
€ 222,240
Роскошные апартаменты рядом с морем на пляже Камала, на котором находится легендарный пляжны…
Доходный домв Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 4
€ 118,122
Комплекс строится в 10 метрах от пляжа Камала. Эта локация называется «миля миллионеров», та…
Доходный домв Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 5
€ 110,273
Апарт-отель на первой линии пляжа Банг Тао • Сдача: декабрь 2022 г. • До моря: 50 м • …

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти