Купить доходный дом в Пхукет, Таиланд

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12 объектов найдено
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Доходный дом 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 100 м²
8/8 Этаж
€ 103,743
Условия покупкиУсловия гарантии аренды7% NET & nbsp; (при условии WHT) & nbsp; гарантия арен…
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 4
€ 81,590
Квартиры на первой под управлением Best Western Новая фаза уже построенного апарт отеля …
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 1
€ 210,063
Инвестиционный коттедж с видом на море Коттеджи с джакузи или бассеином, потрясающим вид…
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
€ 99,430
Новый кондо-отель на 1 линии с отельным управлением Новый комплекс на 1 линии с отельным…
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 4
€ 214,781
Квартиры на первой линии пляжа Май Као Первая линия пляжа Май Као! Шикарный вид на море! …
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 7
€ 101,469
Квартиры с гарантированным доходом 10% годовых • Сдача: Февраль 2023г. • До моря: 700 м …
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 5
€ 100,578
Квартиры при отеле в районе Лагуны Уникальное предложение - новый проект который сочетае…
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 8
€ 112,033
Квартиры с гарантированным доходом 7% годовых Уникальный проект на пляже Карон! Комплекс…
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 7
€ 112,642
Расположение жилого комплекса на одном из лучших пляжей Юго-Восточной Азии, на пляже Карон: …
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 5
€ 222,240
Роскошные апартаменты рядом с морем на пляже Камала, на котором находится легендарный пляжны…
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 4
€ 118,122
Комплекс строится в 10 метрах от пляжа Камала. Эта локация называется «миля миллионеров», та…
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 5
€ 110,273
Апарт-отель на первой линии пляжа Банг Тао • Сдача: декабрь 2022 г. • До моря: 50 м • …
Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд
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