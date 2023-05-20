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Провинция Пхукет
20
Пхукет
20
Отель
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26 объектов найдено
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Отель 264 комнаты
Паттайя, Таиланд
264
18
€ 40,671,400
К услугам гостей отель на 264 номера рядом с видом на море Паттайи в каждом номере. Располо…
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Отель
Lat Krabang Subdistrict, Таиланд
2 650 м²
5
€ 3,289,171
Продается 40-ключевой отель в аэропорту Бангкока - Таиланд - с открытым бассейном. Владелец,…
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Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
9
€ 986,751
KAR6864: Прекрасный отель на продажу недалеко от пляжа Карон! Chanote Лицензия на отель 21 н…
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Отель
Пхукет, Таиланд
3 200 м²
€ 11,378,483
MAI6793: Инвестиции в гостиничную недвижимость на Пхукете! Управляется Centara! Всего 750 ме…
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Отель
Пхукет, Таиланд
€ 21,492,689
MAI6794: Курортный спа-отель на продажу! Отель расположен в отличном месте у моря. 22 просто…
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Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
9
38 м²
€ 996,249
PAT2735: Добро пожаловать в свой рай в Патонге Установленный отель & amp; Эксклюзивный 14-ко…
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Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
9
2 060 м²
€ 1,896,414
PAT4623: Новый отель с 40 спальнями, расположенный на дороге NaNai недалеко от Макро Патонга…
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Отель
Патонг, Таиланд
€ 885,546
PAT4630: Великолепный отремонтированный отель, расположенный в Патонге, самом популярном рег…
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Отель 9 спален
Бан Ката, Таиланд
9
€ 847,065
NAI4714: Небольшой уютный отель расположен на дороге Сайюань, Най Харн. Курорт расположен в …
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Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
9
658 м²
€ 1,262,536
NAI5244: роскошный апарт-отель с 12-13 роскошными номерами и номерами. Большая автостоянка, …
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Отель
Пхангнга, Таиланд
€ 3,162,664
PHA5533: Отель High-Standard расположен на острове Ко Хо Као в провинции Пхангнга. Курорт со…
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Отель
Пхангнга, Таиланд
€ 10,619,917
PHA5587: Этот фантастический комплекс состоял из шести вилл и расположен на участке 2000 кв.…
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Отель
Пхукет, Таиланд
€ 556,281
RAW5601: Отель расположен на юге острова Пхукет в районе Раваи. Это хорошо развитая территор…
Рекомендовать
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 561,338
PAT5740: отличная инвестиция - покупка готового отеля в районе, который часто посещают турис…
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Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
9
580 м²
€ 1,744,701
PAT5812: Этот стильный пятиэтажный отель был построен в 2018 году. Из него открывается прекр…
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Отель
Пхукет, Таиланд
€ 1,137,848
CHA5845: Этот бутик-отель находится всего в 5 минутах езды от тренировочного лагеря Dragon M…
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Отель
Пхукет, Таиланд
€ 1,568,681
PAT5910: отличная инвестиция - покупка готового отеля в районе, который часто посещают турис…
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Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
9
320 м²
€ 809,642
NYG6153: этот замечательный участок 2400 кв. наряду с бунгало и большим мастер-хаусом в Най …
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Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
9
€ 1,009,522
PAT6347: уютный и небольшой гостиничный комплекс на 17 номеров, где каждый гость будет чувст…
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Отель 6 спален
Пхукет, Таиланд
6
350 м²
€ 265,498
RAW6389: уютный отель, расположенный в самом сердце Раваи. Это будет большой инвестицией для…
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Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
9
144 м²
€ 1,252,415
PAT6448: Отель на продажу, в центре развитой инфраструктуры. В нескольких минутах ходьбы пре…
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Отель 9 спален
Бан Ката, Таиланд
9
1 008 м²
€ 1,196,258
RAW6489: совершенно новый бутик-отель на продажу, расположенный в районе Раваи. Отель был вв…
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Отель
Пхангнга, Таиланд
€ 9,426,845
PHA6618: Эксклюзивная недвижимость на продажу, расположенная в 41 Рай, в окружении тропическ…
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Отель
Пхукет, Таиланд
7 052 м²
€ 22,652,044
CHA6632: Новый кондоминиум, на заключительных этапах строительства. Элитный комплекс класса …
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Отель 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2
600 м²
€ 960,850
BAN6675: СРОЧНАЯ ПРОДАЖА части отеля! Часть работающего отеля с дополнительной землей. 8 вил…
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Отель
Пхангнга, Таиланд
€ 15,226,379
PHA6706: Площадь участка - 34,5 Рай Операционный статус: лицензии на гостиницы с 2010 года (…
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