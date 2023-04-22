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Коммерческая недвижимость в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания

2 объекта найдено
Склад в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Склад
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
2 118 м²
€ 1,600,000
Продается промышленный склад в Сан-Висенте-дель-Распейг. Корабль находится в хорошем состоян…
Коммерческая 26 спален в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Коммерческая 26 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
29 ванных комнат 1 200 м² 2 Этаж
€ 2,000,000
Продается гериатрический медико-социальный центр в пригороде Аликанте.Центр расчитан на 52 п…
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