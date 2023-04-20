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Отели в Марина-Альта, Испания

Xabia Javea
1
Бениса
1
Дения
1
Кальпе
1
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4 объекта найдено
Отель 22 спальни в Кальпе, Испания
Отель 22 спальни
Кальпе, Испания
35 ванных комнат 6 275 м² Количество этажей 5
€ 10,790,000
Восхитительное место! Морское побережье в нескольких шагах и развитая инфраструктура города …
Отель в Дения, Испания
Отель
Дения, Испания
5 066 м²
€ 5,200,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на побережье Коста Бланка 5,2 млн.€ 110 номеров!Отель построен в 20…
Отель 7 спален в Xabia Javea, Испания
Отель 7 спален
Xabia Javea, Испания
13 ванных комнат 900 м²
€ 2,695,000
Вашему вниманию представлена "Torre Rey Jaume I" (Крепость Короля Хайме I) - это своеобразно…
Отель 27 спален в Бениса, Испания
Отель 27 спален
Бениса, Испания
27 ванных комнат 2 800 м²
€ 3,000,000
Продается большой отель в очень тихом жилом районе, между Бениссой и Теуладой.Отель имеет 27…
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