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Коммерческая недвижимость в Коста-дель-Гарраф, Испания

2 объекта найдено
Отель с подвалом в Коста-дель-Гарраф, Испания
Отель с подвалом
Коста-дель-Гарраф, Испания
Площадь 1 435 м²
Отель под ключ в городе Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Категория 2-3 звезд…
€7,00 млн
Коммерческая с подвалом в Коста-дель-Гарраф, Испания
Коммерческая с подвалом
Коста-дель-Гарраф, Испания
Площадь 750 м²
Коммерческое помещение в городе Ситжес на побережье Коста гарраф. Общая площадь 750 м…
€1,16 млн
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