Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Рестораны, кафе

Купить ресторан на Канарских островах, Испания

Ресторан, кафе В архив
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафев Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Ресторан, кафе
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
80 м²
€ 195,000
Продается бар в Санта Круз де Тенерифе со стабильным доходом в месяц. Это готовый бизнес, та…

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти