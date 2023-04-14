Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Гостиницы, отели

Купить отель на Канарских островах, Испания

Сантъяго-дель-Тейде
1
Отель В архив
Очистить
3 объекта найдено
Отельв Канарские острова, Испания
Отель
Канарские острова, Испания
€ 3,500,000
Испания Канарские острова о-в Тенерифе г. Пуэрто де Санта Крус де Тенерифе …
Отельв Канарские острова, Испания
Отель
Канарские острова, Испания
€ 14,000,000
Испания Канарские острова о-в Тенерифе Пляжный апарт-отель …
Отельв Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Отель
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
14 900 м²
€ 95,500,000
ОписаниеПродажа шикарного 5* Отеля на Канарских островах: 306 номеров, 95.5 млн. евро!!!Отел…

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти