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Купить отель в Аликанте, Испания

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4 объекта найдено
Отель 14 спаленв Аликанте, Испания
Отель 14 спален
Аликанте, Испания
14 ванных комнат 1 063 м²
€ 1,700,000
Продается инвестиционный проект, апарт-отель вблизи центра Аликанте ! Площадь участка 300м2,…
Отельв Аликанте, Испания
Отель
Аликанте, Испания
750 м²
€ 4,000,000
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…
Отельв Аликанте, Испания
Отель
Аликанте, Испания
€ 4,000,000
Отель в историческом  центре города Аликанте с прекрасным месторасположением:  ряд…
Отель 64 спальнив Аликанте, Испания
Отель 64 спальни
Аликанте, Испания
64 ванных комнат
€ 5,500,000
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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