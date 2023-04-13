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Купить инвестиционная недвижимость в Юрмале, Латвия

Инвестиционная В архив
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9 объектов найдено
Инвестиционнаяв Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
466 м² 2/3 Этаж
€ 525,000
Продаётся часть исторического каменного здания с красивым фасадом 1914 года постройки, явл…
Инвестиционная 10 комнатв Юрмала, Латвия
Инвестиционная 10 комнат
Юрмала, Латвия
10 Количество комнат 650 м²
€ 950,000
Предлагаем приобрести здание с просторной собственной территорией, которое находится в Юрмал…
Инвестиционная 2 комнатыв Юрмала, Латвия
Инвестиционная 2 комнаты
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат 1/3 Этаж
€ 900,000
Инвестиционный проект: земля с проектом в центре Юрмалы, рядом с морем, улицей Йомас и конце…
Инвестиционнаяв Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
€ 300,000
Продаётся инвестиционный проект многоквартирного дома. Готовый проект с красной печатью и ра…
Инвестиционнаяв Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
2 815 м² Количество этажей 3
€ 3,100,000
Предлагаем привлекательный инвестиционный проект в самом центре Юрмалы - на проспекте Дзинта…
Инвестиционнаяв Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
5 275 м² Количество этажей 3
€ 4,100,000
Предлагаем привлекательный элитный проект - The Key Art Style Residence в самом центре Юрмал…
Инвестиционнаяв Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
2 992 м² Количество этажей 3
€ 790,000
Предлагаем на продажу инвестиционный объект в Юрмале в районе Яундубулты. Проект расположен …
Инвестиционнаяв Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
12 114 м²
€ 2,000,000
Продается ивестиционный обьект с комерческими зданиями и земельным участком.Назначение: 1. а…
Инвестиционнаяв Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
8 000 м²
€ 1,200,000
Продается часть инвестиционного обьекта с коммерческим зданием и земельным участком по адрес…

Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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