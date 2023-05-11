Почему недвижимость в Латвии покупать выгодно

Латвия располагается на Балтийском побережье. Славится политической стабильностью, активной экономикой, развитой инфраструктурой, просторными пляжами и густыми лесами. Купить недвижимость в Латвии для иностранцев несложно. Инвестиция не только окупается, но и приносит ряд преференций, в том числе шенгенская виза на 5 лет.

Стоимость жилья в разных регионах

Максимально дорого ценятся элитные апартаменты с внутренней отделкой в исторической части Риги. Здесь предлагается жилье в реновированных и новоотстроенных домах.

Согласно отзывам покупателей, дешевые однокомнатные квартиры лучше искать в более отдаленных частях города. Просторные двухкомнатные/трехкомнатные квартиры с ремонтом и с финишной отделкой можно купить в любом понравившемся районе.

Перспективным считается вложение в недвижимость, расположенную в прибрежной зоне. Особенно ценятся дома и квартиры в Юрмале. В них приятно жить и выгодно сдавать в аренду. Поток туристов не иссякает круглогодично, и спрос на жилье разных ценовых категорий есть всегда.

Если требуется жилье подешевле, стоит обратить внимание на Вентспилс — сейчас там лояльные цены на объекты недвижимости. Но город развивается и живет активной жизнью, из прилегающих поселков сюда едут в поисках работы. Внутренняя миграция стимулирует рост цен как на покупку недвижимости, так и на аренду. Инвестиция в жилье быстро окупается и начинает приносить владельцу стабильную прибыль.

Как приобрести недвижимость в Латвии и получить ВНЖ

Покупая объект недвижимости в Латвии по цене от 250 000 €, иностранец получает ВНЖ с последующей возможностью оформления ПМЖ (дается владельцу жилья, супругу/супруге и несовершеннолетним детям). Статус временно проживающего на территории государства гарантирует следующие преимущества:

медицинское обслуживание европейского уровня;

счет в латвийском банке;

шанс устроиться на высокооплачиваемую интересную работу с перспективой карьерного роста;

возможность на льготных условиях обучаться в местных ВУЗах.

За приобретение жилья с покупателя берут единовременный 5-процентный налог. Он выплачивается сразу после одобрения заявки на ВНЖ.