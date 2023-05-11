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Коммерческая недвижимость в Латвии

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97 объектов найдено
Коммерческая в Юрмала, Латвия
Коммерческая
Юрмала, Латвия
Площадь 7 810 м²
Количество этажей 3
€ 9,800,000
Доходный дом в Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
Площадь 1 594 м²
Количество этажей 6
€ 1,600,000
Отель в Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
Площадь 1 025 м²
Этаж 3/3
€ 1,200,000
Ресторан, кафе в Рига, Латвия
Ресторан, кафе
Рига, Латвия
Площадь 5 142 м²
Этаж 2/2
€ 1,550,000
Коммерческая 6 комнат в Birzgale, Латвия
Коммерческая 6 комнат
Birzgale, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 150 м²
€ 470,000
Офис в Рига, Латвия
Офис
Рига, Латвия
Площадь 4 477 м²
Этаж 2/2
€ 2,500,000
Офис в Рига, Латвия
Офис
Рига, Латвия
Площадь 2 104 м²
Этаж 4/4
€ 950,000
Офис в Пиньки, Латвия
Офис
Пиньки, Латвия
Площадь 1 358 м²
Этаж 1/1
€ 950,000
Ресторан, кафе в Рига, Латвия
Ресторан, кафе
Рига, Латвия
Площадь 2 429 м²
Этаж 5/5
€ 2,400,000
Офис в Рига, Латвия
Офис
Рига, Латвия
Площадь 6 714 м²
€ 5,600,000
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 2 551 м²
€ 10,500,000
Офис в Рига, Латвия
Офис
Рига, Латвия
Площадь 4 308 м²
€ 17,000,000
Магазин 8 комнат в Рига, Латвия
Магазин 8 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 195,000
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 209 м²
€ 659,000
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 338 м²
€ 1,096,000
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 62 м²
€ 353,000
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 357 м²
€ 1,428,000
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 231 м²
€ 925,000
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 1 074 м²
€ 4,295,000
Офис в Рига, Латвия
Офис
Рига, Латвия
Площадь 1 634 м²
Этаж 4/4
€ 1,200,000
Офис в Grinvalti, Латвия
Офис
Grinvalti, Латвия
Площадь 342 м²
Этаж 2/2
€ 159,000
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 1 964 м²
€ 2,300,000
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
€ 1,400,000
Коммерческая в Дреилини, Латвия
Коммерческая
Дреилини, Латвия
€ 300,000
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 302 м²
€ 250,000
Магазин 2 комнаты в Рига, Латвия
Магазин 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 90,000
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 60 м²
€ 96,000
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 2 182 м²
€ 630,000
Магазин 4 комнаты в Рига, Латвия
Магазин 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
€ 825,000
Офис в Рига, Латвия
Офис
Рига, Латвия
Площадь 1 581 м²
€ 1,750,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Видземе
Рига
Юрмала

Почему недвижимость в Латвии покупать выгодно

Латвия располагается на Балтийском побережье. Славится политической стабильностью, активной экономикой, развитой инфраструктурой, просторными пляжами и густыми лесами. Купить недвижимость в Латвии для иностранцев несложно. Инвестиция не только окупается, но и приносит ряд преференций, в том числе шенгенская виза на 5 лет.

Стоимость жилья в разных регионах

Максимально дорого ценятся элитные апартаменты с внутренней отделкой в исторической части Риги. Здесь предлагается жилье в реновированных и новоотстроенных домах.

Согласно отзывам покупателей, дешевые однокомнатные квартиры лучше искать в более отдаленных частях города. Просторные двухкомнатные/трехкомнатные квартиры с ремонтом и с финишной отделкой можно купить в любом понравившемся районе.

Перспективным считается вложение в недвижимость, расположенную в прибрежной зоне. Особенно ценятся дома и квартиры в Юрмале. В них приятно жить и выгодно сдавать в аренду. Поток туристов не иссякает круглогодично, и спрос на жилье разных ценовых категорий есть всегда.

Если требуется жилье подешевле, стоит обратить внимание на Вентспилс — сейчас там лояльные цены на объекты недвижимости. Но город развивается и живет активной жизнью, из прилегающих поселков сюда едут в поисках работы. Внутренняя миграция стимулирует рост цен как на покупку недвижимости, так и на аренду. Инвестиция в жилье быстро окупается и начинает приносить владельцу стабильную прибыль.

Как приобрести недвижимость в Латвии и получить ВНЖ

Покупая объект недвижимости в Латвии по цене от 250 000 €, иностранец получает ВНЖ с последующей возможностью оформления ПМЖ (дается владельцу жилья, супругу/супруге и несовершеннолетним детям). Статус временно проживающего на территории государства гарантирует следующие преимущества:

  • медицинское обслуживание европейского уровня;
  • счет в латвийском банке;
  • шанс устроиться на высокооплачиваемую интересную работу с перспективой карьерного роста;
  • возможность на льготных условиях обучаться в местных ВУЗах.

За приобретение жилья с покупателя берут единовременный 5-процентный налог. Он выплачивается сразу после одобрения заявки на ВНЖ.

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