Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Греции

коммерческая недвижимость
3926
отели
1182
офисы
40
производственные здания
17
инвестиционная недвижимость
29
склады
52
магазины
29
коммерческая недвижимость
6
Готовый бизнес В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комната с furnishings в Chloi, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Chloi, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 407 м²
Количество этажей 1
Продается семи этажное здание в историческом районе шубного городка Касторья. Здание состоит…
€1,20 млн
Отель с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Греция, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Греция, Греция
Площадь 224 м²
Продаётся 1/3 часть апарт-отеля на полуострове Ситония. Площадь отеля составляет 224 кв.м. и…
€747,016
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 200 м²
Общая площадь участка составляет 15 соток, площадь застройки оценивается в 1000-1200 кв. м. …
€1,99 млн
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Греция, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Греция, Греция
Площадь 2 762 м²
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…
€1,89 млн
Отель с парковкой, с бассейном, с садом в Pefkochori, Греция
Отель с парковкой, с бассейном, с садом
Pefkochori, Греция
Площадь 6 500 м²
Этаж -1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Гостиница 98 WC Площадь: 6 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Бас…
€5,98 млн
Отель 1 комната в Prosvoro, Греция
Отель 1 комната
Prosvoro, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 219 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже отельный комплекс площадью 3 219 квадратных метров с 96 кроватями.Оте…
€1,04 млн
Отель 1 комната с furnishings в Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница на первой береговой линии в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состо…
€992,938
Коммерческая 12 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Принос, Греция
Коммерческая 12 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Принос, Греция
Комнаты 12
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс с 3 виллами, и бассейном площадью 50 кв.м в Тасосе.Виллы расположены на п…
€1,35 млн
Отель с видом на море, с видом на город в Греция, Греция
Отель с видом на море, с видом на город
Греция, Греция
Площадь 1 250 м²
Продается отель площадью 1250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
€4,28 млн
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 239 м²
Предлагается на продажу коммерческое помещение в районе Саронида Объект площадю в 239 кв.м р…
€298,806
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продаетсятрехэтажноездание площадью 550 кв.м. в районе Глифада Здание состоит из: Цокольного…
€635,593
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 520 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
€550,514
Realting.com
Перейти