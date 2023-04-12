Купить инвестиционная недвижимость в Греции

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Инвестиционная 1 спальня
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
€ 13,000
Center ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 Кухня 1 WC Площадь: 160 m2, Цоколь этаж, …
Инвестиционная
Тасос, Греция
€ 285,000
Код недвижимости: 11143 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 285.000 Эксклюзив. Это 18…
Инвестиционная 15 спален
Тасос, Греция
4 ванных комнат
€ 550,000
Код недвижимости: 11040 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 680.000. Это 442 кв. Здан…
Инвестиционная 2 комнаты
Nauplion, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
Цена по запросу
ID Недвижимость: 11746 - Центр, Магазин на фасаде на первом этаже ПРОДАЕТСЯ Жилая площадь ок…
Инвестиционная 1 спальня
Афины, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
Количество этажей 4
€ 130,000
ОТЕЛЬ НОМЕР - ГОДОВОЙ ВОЗВРАТ 4,5% - НЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯL.D401: квартира Loft общей площадью 10…
Инвестиционная 1 спальня
Афины, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
Количество этажей 1
€ 100,000
ОТЕЛЬ НОМЕР - ГОДОВОЙ ВОЗВРАТ 4,5% - НЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯL.SF1: однокомнатная квартира общей пло…
Инвестиционная 1 спальня
Афины, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
Количество этажей 1
€ 98,000
ОТЕЛЬ НОМЕР - ГОДОВОЙ ВОЗВРАТ 4,5% - НЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ-L.A104: однокомнатная квартира общей п…
Инвестиционная 1 спальня
Афины, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
Количество этажей 2
€ 92,000
ОТЕЛЬ НОМЕР - ГОДОВОЙ ВОЗВРАТ 4,5% - НЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯL.B103: однокомнатная квартира общей пл…
Инвестиционная 1 спальня
Афины, Греция
1 ванных комнат
€ 22,000
Nea Roda ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 Ванная 1 WC Площадь: 50 m2, Цоколь этаж…
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат
€ 14,000
Faliro ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 25 m2, Цоколь этаж, Год пос…
Инвестиционная 2 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
2 Количество комнат
2 ванных комнат
276 м²
Цена по запросу
ID Недвижимость: 621641 - Τίρυνθα, отремонтированный дом для одной семьи, просторный 3 этажа…
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
€ 13,000
Agia Sofia ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 WC Площадь: 70 m2, Цоколь этаж, Год пос…
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
€ 55,000
Ladadika ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 WC Площадь: 56 m2, Цоколь этаж, Год по…
Инвестиционная 1 спальня
Афины, Греция
€ 11,000
Vosporos ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 Кухня 1 WC Площадь: 75 m2, Цоколь этаж,…
Инвестиционная 1 спальня
Афины, Греция
€ 33,000
Agioi Theodoroi ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 Кухня 1 WC Площадь: 50 m2, Цокол…
Инвестиционная
Афины, Греция
€ 330,000
Код недвижимости: 1456 - Здание для продажи в Тасос Криси Акти за € 330.000. Это 183 кв. Зда…
Инвестиционная 4 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
Цена по запросу
ID Недвижимость: 1343 - Ξηροπήγαδο, недавно построенный мезонет непрерывно 2 этажи ПРОДАЕТСЯ…
Инвестиционная 8 комнат
периферия Пелопоннес, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
400 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 11119 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 8 спален, Дом общей площадью 400 кв.…
Инвестиционная 9 спален
Неа-Скиони, Греция
10 ванных комнат
12 000 м²
€ 5,900,000
Код недвижимости: 1 - 10 - Покупка сделки в Pallini Nea Skioni за 5 900 000 €. Это 12000 кв.…
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
1 ванных комнат
340 м²
€ 15,000
Код недвижимости: 1476 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Бизнес общей площадью 340 кв.м,…
Инвестиционная 6 спален
Афины, Греция
1 ванных комнат
280 м²
€ 50,000
Код недвижимости: 1416 - ПРОДАЕТСЯ 6 мест, бок о бок Бизнес общей площадью 280 кв.м, 3 уровн…
Инвестиционная 3 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
116 м²
€ 20,000
ID: 1151 - Офис Цакос Агиас Параскеви ПРОДАЖ общей площадью 116 кв.м. Полуподвал. Он состоит…
Инвестиционная 1 спальня
alimos, Греция
88 м²
€ 35,000
Ссылка: 1131 - Продается Palio Faliro Business общей площадью 88 кв.м. Первый этаж. Площадь …
Инвестиционная 1 спальня
Эрмуполис, Греция
60 м²
€ 38,000
Ref: 1116 - Продается Ermoupoleos Business - Хранить общую площадь 60 кв.м. Первый этаж. Он …
Инвестиционная 1 спальня
Chaidari, Греция
90 м²
€ 15,000
Ref: 1115 - Продается Aigaleo Business общей площадью 90 кв.м. Первый этаж. Он состоит из 1 …
Инвестиционная
Потос, Греция
€ 320,000
Неполное здание в районе Потоса в Тассосе. Он расположен на участке общей площадью 1000 кв.м…
Инвестиционная 1 спальня
Kallirachi, Греция
€ 35,000
Код недвижимости: 1694 - Здание на продажу в Тасос Каллирачи за € 35.000. Это 56 кв. Здание …
Инвестиционная 5 спален
Скала Марион, Греция
€ 350,000
Код недвижимости: 1421 - Здание для продажи в Тасос Скала Марион для € 350.000. Это 140 кв. …
Инвестиционная 8 спален
Рахони, Греция
2 ванных комнат
€ 130,000
Property Code: 1380 - Building FOR SALE in Thasos Rachoni for €130.000 . This 450 sq. m. Bu…
Инвестиционная
Большой Принос, Греция
€ 200,000
Код недвижимости: 1341 - Здание на продажу в Thasos Megalos Prinos за € 200.000. Это 170 кв.…
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