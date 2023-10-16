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Греция
периферийная единица Ираклион
Гостиницы, отели
Отели в периферийная единица Ираклион, Греция
District of Heraklion
31
Ираклион
31
Малия
11
Лимин-Херсонису
10
Отель
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32 объекта найдено
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Отель 54 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
54
1 000 м²
1
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
€1,65 млн
Рекомендовать
Отель 20 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
20
1 150 м²
1
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 23 комнаты с бассейном, с furnishings
Analipsi, Греция
23
1 000 м²
1
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. На тер…
€2,20 млн
Рекомендовать
Отель 24 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Stalida, Греция
24
1 000 м²
1
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объек…
€1,40 млн
Рекомендовать
Отель 11 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Херсониссос, Греция
11
480 м²
1
Предлагается набизнес по аренде квартир в Лименасе, Херсониссос, префектура Ираклион. Распол…
€900,000
Рекомендовать
Отель 30 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Koutouloufari, Греция
30
1 400 м²
1
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
€4,00 млн
Рекомендовать
Отель 7 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Дамаста, Греция
7
280 м²
1
Продается отель площадью 280 кв.м на острове Крит. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
€400,000
Рекомендовать
Отель 8 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Херсониссос, Греция
8
400 м²
1
Предлагается к продаже уникальный мини-бутик-отель в очаровательной традиционной критской де…
€1,05 млн
Рекомендовать
Отель 19 комнат с furnishings
Малия, Греция
19
750 м²
1
Продается отель площадью 750 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
€399,000
Рекомендовать
Отель 33 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Каврохори, Греция
33
800 м²
1
Продается отель площадью 800 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижим…
€850,000
Рекомендовать
Отель 18 комнат с furnishings
Лимин-Херсонису, Греция
18
900 м²
1
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на лес. Недвижимо…
€820,000
Рекомендовать
Отель 54 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Koutouloufari, Греция
54
2 000 м²
1
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
€2,20 млн
Рекомендовать
Отель 42 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимин-Херсонису, Греция
42
1 411 м²
1
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель 13 комнат с видом на море, с видом на город, с furnishings
Stalida, Греция
13
440 м²
1
Предлагается на продажу жилой комплекс всего в 35 метрах от моря в очень привилегированном м…
€999,000
Рекомендовать
Отель 23 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Analipsi, Греция
23
1 760 м²
1
Предлагается к продаже гостиничный блок в муниципалитете Херсониссос. Отель занимает 1760 кв…
€1,40 млн
Рекомендовать
Отель
Айос-Мирон, Греция
Это роскошный комплекс люкс на продажу в Ираклионе Крит. Он расположен на склоне холма недал…
€3,00 млн
Рекомендовать
Отель 18 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
18
1 200 м²
1
Продается гостиница площадью 1200 кв.м на Крите. Гостиница расположена на 4 уровнях и состои…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 39 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агия Пелагия, Греция
39
1 806 м²
3
Продается отель в оживленном туристическом районе на Крите, с панорамным видом на море. Отел…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 73 комнаты с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Kato Gouves, Греция
73
2 500 м²
3
Продается гостиница 2500 м² недалеко от города Ираклион на Крите. Отель состоит из 73 просто…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 12 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лимин-Херсонису, Греция
12
350 м²
1
Продаётся гостиница, состоящая из 12 квартир по 40 кв.м каждая.Отель расположен в центре гор…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 14 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Аммудара, Греция
14
1
Продается гостиничный комплекс, состоящий из 14 апартаментов в отличном месте в 215 метрах о…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 60 комнат с видом на город, с furnishings
District of Heraklion, Греция
60
2 060 м²
4
Предлагаем на продажу отель в городе Ираклион, на Крите. На первом уровне располагаются ресе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 12 комнат с видом на город, с furnishings
Stalida, Греция
12
499 м²
1
Предлагается к продаже отель в развитой туристической зоне всего в 150 метрах от песчаного п…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Малия, Греция
14
320 м²
1
Предлагается на продажу отель площадью 320 кв.мв курортном поселке на Крите. Отель состоит и…
€1,64 млн
Рекомендовать
Отель 12 комнат с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Малия, Греция
12
470 м²
1
Продается туристический комплекс апартаментов общей площадью 470 кв.м недалеко от аэропорта …
€1,30 млн
Рекомендовать
Отель 16 комнат с furnishings
Агия Пелагия, Греция
16
630 м²
1
Продается отель площадью 630 кв.м на острове Крит. У объекта есть солнечные батареи для нагр…
€850,000
Рекомендовать
Отель 23 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Stalida, Греция
23
1 300 м²
1
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1300 кв.м в Стадиде. Комплекс со…
€1,80 млн
Рекомендовать
Отель 19 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Stalida, Греция
19
500 м²
1
Продаеться Отель в Сталиде, всего в 100 метрах от моря.Отель состоит из 2 зданий. В первом з…
€650,000
Рекомендовать
Отель 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Малия, Греция
16
500 м²
1
Отель на продажу, состоящий из 16 полностью оборудованных номеров. На территории отеля есть …
€790,000
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Отель 14 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Analipsi, Греция
14
680 м²
1
Продается отель рядом с пляжем в туристическом районеХерсониссос. Отельпостроен на участке п…
€1,80 млн
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Типы недвижимости в периферийная единица Ираклион
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