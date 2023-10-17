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Отели в Аттика, Греция

Municipality of Athens
58
Афины
16
Пирей
3
Отель В архив
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65 объектов найдено
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 419 м²
Продается трехэтажное здание общей площадью 419,20 кв.м.Здание состоит из: Подвальное помеще…
€770,000
Отель 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Отель 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается здание площадью 220 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€500,000
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 860 м²
Продаётся 4 этажное здание общей площадью 860 кв.мНа угловом участке 210 кв.мЗдание состоит …
€790,000
Отель 7 спален с видом на горы, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель 7 спален с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 7
Площадь 340 м²
Продается здание площадью 340 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Цокольный этаж с…
€630,000
Отель 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Отель 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Продается здание площадью 240 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Первый этаж сост…
€620,000
Отель 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Отель 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 288 м²
Продается здание площадью 288 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€340,000
Отель 3 спальни с парковкой, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель 3 спальни с парковкой, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 316 м²
Продается здание площадью 316 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Цокольный этаж с…
€950,000
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 1 386 м²
Предлагается на продажу девятиэтажное офисное здание площадью в 1.386 кв.м. Здание расположе…
€2,10 млн
Отель с видом на горы, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Площадь 600 м²
Здание расположено в районе Полигоно. Анализ имущества помещений. Подвал 33 кв.м.Хозяйственн…
€1,05 млн
Отель 5 спален с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель 5 спален с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается здание площадью 200 кв.м в Афинах. здание расположен на 3уровнях. Первый этаж сост…
€480,000
Отель 4 спальни с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель 4 спальни с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается здание площадью 300 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€1,05 млн
Отель 6 спален с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель 6 спален с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Продается здание площадью 500 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Первый этаж сост…
€800,000
Отель 6 спален с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель 6 спален с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Продается здание площадью 350 кв.м в Афинах. здание расположен на 3уровнях. Первый этаж сост…
€655,000
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 999 м²
Продается здание площадью 999 кв.м в Афинах. Продается здание общей площадью 999 кв.м. на уг…
€1,000,000
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 810 м²
Продается здание площадью 810 кв.м в Афинах. У объекта есть отопление. В здании расположен л…
€1,50 млн
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 380 м²
Здание расположено в районе Пирей Здание сохранилось
€575,000
Отель с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Площадь 560 м²
Здание находится в районе Маруси
€600,000
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 391 м²
Продается пятиэтажное офисное здание . Здание состоит из пяти офисных помещений. Здание расп…
€617,000
Отель с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Отель с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Площадь 580 м²
We offer for sale a 5-storey hotel with an area of ​​580 sq.m. consisting of 10 luxury apart…
€1,45 млн
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 478 м²
Предлагается на продажу гостиница, площадью в 478 кв.м. на острове Эгина, в поселке Пердика.…
€2,00 млн
Отель с видом на горы, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Площадь 955 м²
Предлагается на продажу гостиница бутик в одном из самых живописных районов Афин, в районе П…
€6,50 млн
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном в Municipality of Athens, Греция
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
Municipality of Athens, Греция
Площадь 1 600 м²
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
€4,80 млн
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Площадь 800 м²
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница 800кв.м в местечке Сеси в Аттике.Гостиница сос…
€1,30 млн
Отель с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Отель с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Площадь 2 200 м²
Месторасположение: Глифада (Южные пригороды) Центр Афинской Ривьеры, 300 м. от пляжа с прекр…
€25,00 млн
Отель с парковкой, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель с парковкой, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Площадь 4 022 м²
На продажу предлагается гостиница общей площадью 4,022 кв. состоящая из 84 номеров Отель рас…
€11,00 млн
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 2 415 м²
Предлагается на продажу гостиница 2.415 кв.м которая состоит из 48 двухместых комнат со свои…
€2,10 млн
Отель с парковкой, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель с парковкой, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Площадь 1 000 м²
Предлагается на продажу гостиница в центре Афин. Гостиница состоит из 6-ти этажей. На первом…
€3,00 млн
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 5 655 м²
Предлагается на продажу 3-х звездочная гостиница в центре Афин. Гостиница состоит из 8-этаже…
€6,00 млн
Отель с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Отель с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Площадь 1 300 м²
Продается гостиница первого класса с термальной лечебницей со всем необходимым оборудованием…
€6,80 млн
Отель 1 комната в Municipality of Athens, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 1
Площадь 266 м²
Количество этажей 1
Продается здание площадью 266 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€430,000

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