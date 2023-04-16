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Купить магазин в Мюнхен, Германия

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3 объекта найдено
Магазинв Мюнхен, Германия
Магазин
Мюнхен, Германия
600 м²
€ 4,100,000
Сетевой магазин продуктов - супермаркет EDEKA в Мюнхене! Edeka Group является крупнейшей…
Магазинв Мюнхен, Германия
Магазин
Мюнхен, Германия
€ 13,335,000
For sale an apartment house with a diverse rental composition. Tenants: shop, fitness center…
Магазинв Мюнхен, Германия
Магазин
Мюнхен, Германия
€ 30,843,655
Строящийся торговый центр продается.Арендаторы: NETTO, Takko Fashion ( одежда ), фитнес-цент…

Параметры недвижимости в Мюнхен, Германия

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