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Купить отель в Landkreis Offenbach, Германия

Dietzenbach
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2 объекта найдено
Отель 36 комнатв Dietzenbach, Германия
Отель 36 комнат
Dietzenbach, Германия
36 Количество комнат 700 м² Количество этажей 4
€ 3,400,000
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
Отель 45 комнатв Zeppelinheim, Германия
Отель 45 комнат
Zeppelinheim, Германия
45 Количество комнат 1 050 м² Количество этажей 3
€ 4,150,000
3* отель с высокой доходностью в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне. Кол-во комнат: 45…

Параметры недвижимости в Landkreis Offenbach, Германия

с видом на море
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