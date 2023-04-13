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Хорватия
Загреб
Купить коммерческую недвижимость в Загреб, Хорватия
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91 объект найдено
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Коммерческая
Загреб, Хорватия
76 м²
€ 190,000
I25435 Klaićeva
Коммерческая
Загреб, Хорватия
66 м²
€ 149,000
I25364 Петрова улица
Инвестиционная
Загреб, Хорватия
€ 155,000
I25350 Машекова
Коммерческая
Загреб, Хорватия
45 м²
€ 117,000
I25123 Jurkovićeva
Коммерческая
Загреб, Хорватия
121 м²
€ 254,100
I25301 Zagrebačka cesta
Коммерческая
Загреб, Хорватия
100 м²
€ 220,000
I25130 Сортина
Коммерческая
Загреб, Хорватия
430 м²
€ 880,000
ПРОДАЖА, БИЗНЕС-ПРЕМИСЕС, Трешневка север, улица Озальска, востребованное и узнаваемое распо…
Коммерческая
Загреб, Хорватия
311 м²
€ 467,000
I25216 Савска цеста
Коммерческая
Загреб, Хорватия
343 м²
€ 514,065
I25229 Савска цеста
Офис 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
67 м²
€ 120,000
Центр, Коммерческое помещение 66,83 м2 на первом этаже здания 1966 года постройки. Помещен…
Отель 15 комнат
Загреб, Хорватия
15 Количество комнат
1 212 м²
€ 2,380,000
Рудеш, Zagrebačka cestaКрасивый семейный отель с чистой площадью 1211 м2 на участке 1350 м2,…
Коммерческая
Загреб, Хорватия
39 м²
€ 82,800
I25140 Юришичева
Коммерческая
Загреб, Хорватия
28 м²
€ 118,999
I25148 Улица Ивана Лучича
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
35 м²
€ 60,000
Горня Дубрава, офисное помещение Однокомнатное офисное помещение 35 м2 НКП на первом этаже …
Инвестиционная
Загреб, Хорватия
€ 890,000
ПРОДАЕТСЯ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1 980 м2, УЛИЦА ВИДИКОВАКА, ОТЛИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ, ИСКЛЮЧИТЕ…
Коммерческая
Загреб, Хорватия
15 м²
€ 30,000
I25122 Trnjanska
Коммерческая
Загреб, Хорватия
1 070 м²
€ 1,423,000
I25086 Zagrebačka cesta
Инвестиционная
Загреб, Хорватия
€ 1,750,000
ПРОДАЖА, КАТЕРИНГ КОМПАНИЯ “ EGOIST 1997 ” D.O.O. Продается признанная и популярная сеть рес…
Коммерческая
Загреб, Хорватия
624 м²
€ 1,500,000
I25003 Slavonska
Коммерческая
Загреб, Хорватия
251 м²
€ 150,001
I25033 Gundulićeva
Коммерческая
Загреб, Хорватия
118 м²
€ 244,990
I24960 Harambašićeva
Ресторан, кафе 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
15 м²
€ 209,000
Дони Град, Влашка/Иблерова площадь, известный ресторан Полностью оборудованный ресторан NKP…
Офис 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
61 м²
€ 90,000
Трнава, коммерческие помещения Однокомнатное офисное помещение 61,37м2 НКП на первом этаже …
Офис 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
123 м²
€ 180,000
Трнава, коммерческие помещения Однокомнатное офисное помещение 122,74м2 НКП на первом этаже…
Офис 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
61 м²
€ 90,000
Трнава, коммерческие помещения Однокомнатное офисное помещение 61,37м2 НКП на первом этаже …
Инвестиционная
Загреб, Хорватия
€ 500,000
ПРОДАЕТСЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ С СТРОИТЕЛЬНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ ДЛЯ 5 ЗДАНИЙ, 3432м2, ЗАГРЕБ – GORN…
Офис 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
302 м²
€ 589,855
Рудеш, Zagrebačka cesta Продается офисное помещение НКП площадью 302,49 м2 на первом этаже …
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
6 м²
€ 15,000
Теннисный центр Максимир, Равнице Продается коммерческая площадь 5,95 м2 на первом этаже ко…
Коммерческая
Загреб, Хорватия
77 м²
€ 110,000
I24523 Bleiweisova
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
245 м²
€ 978,667
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 245,28 м2 на первом этаже нового здания. Он …
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