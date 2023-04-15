Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Город Загреб

Купить коммерческую недвижимость в Город Загреб, Хорватия

7 объектов найдено
Коммерческаяв Gornji cehi, Хорватия
Коммерческая
Gornji cehi, Хорватия
336 м²
€ 655,648
I25453 Remetinec Ulica
Коммерческаяв Gornji cehi, Хорватия
Коммерческая
Gornji cehi, Хорватия
389 м²
€ 758,823
I25451 Remetinec Ulica
Коммерческаяв Город Загреб, Хорватия
Коммерческая
Город Загреб, Хорватия
300 м²
€ 1,050,000
I23845 Vukovarska
Коммерческая 7 комнатв Gornji cehi, Хорватия
Коммерческая 7 комнат
Gornji cehi, Хорватия
7 Количество комнат 251 м²
€ 625,000
Ланиште Функциональное отдельно стоящее офисное здание 251 м2 на участке 168 м2 постройки 1…
Коммерческаяв Город Загреб, Хорватия
Коммерческая
Город Загреб, Хорватия
110 м²
€ 394,000
I22418
Магазин 2 комнатыв Gornji cehi, Хорватия
Магазин 2 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
2 Количество комнат 49 м²
€ 130,000
Новый Загреб-Запад, Реметинечка цеста Хорошо зарекомендовавший себя кафе-бар площадью 49 м2…
Склад 4 комнатыв Город Загреб, Хорватия
Склад 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 132 м²
€ 480,000
Нижний город, недалеко от площади жертв фашизма Деловое помещение площадью 132м2, расположе…

Параметры недвижимости в Город Загреб, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти