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Продажа офисных помещений в Болгарии

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13 объектов найдено
Офисв София, Болгария
Офис
София, Болгария
310 м² Количество этажей 4
€ 742,760
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Для продажи офиса в. Лозенец - на улице. Я был золотым возле сем…
Офисв Rusokastro, Болгария
Офис
Rusokastro, Болгария
€ 93,500
Офисв София, Болгария
Офис
София, Болгария
46 м² 4/6 Этаж
€ 51,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Офис на продажу в коммуникативном месте рядом со станцией метро, о…
Офисв Rusokastro, Болгария
Офис
Rusokastro, Болгария
Цена по запросу
Офисв Rusokastro, Болгария
Офис
Rusokastro, Болгария
€ 13,600
Офисв Бояна, Болгария
Офис
Бояна, Болгария
171 м²
€ 1,500
Bestay Property presents an office for rent, located on the first ground floor, to the right…
Офисв Витоша, Болгария
Офис
Витоша, Болгария
401 м²
€ 501,250
Агентство Квадрат предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном …
Офисв Витоша, Болгария
Офис
Витоша, Болгария
368 м²
€ 460,000
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном зд…
Офис 5 комнатв София, Болгария
Офис 5 комнат
София, Болгария
5 Количество комнат 260 м²
€ 300,000
Агентство KVADRAT представляет вам новый полностью меблированный и готовый к использованию…
Офис 1 комнатав София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
1 Количество комнат 36 м²
€ 35,093
Офис 2 комнатыв София, Болгария
Офис 2 комнаты
София, Болгария
2 Количество комнат 67 м²
€ 63,280
Офис 1 комнатав София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
1 Количество комнат 59 м²
€ 56,307
Офис 1 комнатав София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
1 Количество комнат 100 м²
€ 57,500

Регионы с недвижимостью на продажу

Софийская область
София
Kameno
Бургасская область
Витоша

Параметры недвижимости в Болгарии

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