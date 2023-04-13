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Купить магазин в Витебской области, Беларусь

Орша
3
Полоцк
3
Витебск
1
Слободковский сельский Совет
1
Магазин В архив
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8 объектов найдено
Магазинв Полоцк, Беларусь
Магазин
Полоцк, Беларусь
223 м² 1 Этаж
€ 177,315
Продажа готового бизнеса г. Полоцк, ул. Октябрьская , 25 Общая площадь: 222.7 м2 Продае…
Магазинв Полоцк, Беларусь
Магазин
Полоцк, Беларусь
852 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Торговое помещение  г. Полоцк, ул. Школьная, 1  Общая площадь: 852  м2 Зем. у…
Магазинв Полоцк, Беларусь
Магазин
Полоцк, Беларусь
223 м² 1 Этаж
€ 177,315
Торговое помещение  г. Полоцк, ул. Октябрьская , 25  Общая площадь: 222.7 м2 Прода…
Магазинв Витебск, Беларусь
Магазин
Витебск, Беларусь
65 м² 1 Этаж
€ 47,284
Продаётся изолированное помещение с оборудованием под парикмахерскую по ул. Чкалова 50, обще…
Магазинв Орша, Беларусь
Магазин
Орша, Беларусь
53 м² 1/1 Этаж
€ 18
Магазинв Орша, Беларусь
Магазин
Орша, Беларусь
78 м² 1 Этаж
€ 22,733
Магазинв Слободковский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Слободковский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 22,278
Продаю или сдаю в аренду отдельностоящее здание магазина розничной торговли площадью 123 м2.…
Магазинв Орша, Беларусь
Магазин
Орша, Беларусь
300 м²
€ 48,624
Sale pomeshcheniyaploshchad from 300 to 570 м² brick, condition of the house: without f…

Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

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