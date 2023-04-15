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Купить коммерческую недвижимость в Узденский район, Беларусь

Узденский сельский Совет
3
Озерский сельский Совет
2
Дещенский сельский Совет
1
Неманский сельский Совет
1
Узда
1
8 объектов найдено
Коммерческаяв Узденский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Узденский сельский Совет, Беларусь
111 м² 2/2 Этаж
€ 66,052
Площадь участка 12,81 сотки. Участок ровный ухоженный, правильной геометрической формы, ланд…
Коммерческаяв Дещенка, Беларусь
Коммерческая
Дещенка, Беларусь
2 053 м² Количество этажей 2
€ 180,964
Здание специализированное для образования и воспитания.  аг. Дещенка, ул. Первомайская …
Офисв Озеро, Беларусь
Офис
Озеро, Беларусь
4 м² Количество этажей 3
€ 723,854
Продется промышленно - складская база в аг. Озеро, расположенная на земельном участке размер…
Коммерческая 7 комнатв Узда, Беларусь
Коммерческая 7 комнат
Узда, Беларусь
7 Количество комнат 352 м² Количество этажей 2
€ 40,717
Коттедж в пригороде Минска! Возможен перевод в нежилой фонд. Месторасположение: в 56 км от М…
Коммерческаяв Могильно, Беларусь
Коммерческая
Могильно, Беларусь
100 м²
€ 25,335
Участок под строительство агроусадьбы, зданий, бизнеса! Огорожен участок забором. На участке…
Коммерческаяв Узденский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Узденский сельский Совет, Беларусь
236 м²
€ 22,620
Продается здание специализированного животноводства - конюшня в д. Новая Старина, 54 км от М…
Производствов Королёво, Беларусь
Производство
Королёво, Беларусь
940 м² 1/1 Этаж
€ 194,536
Здание производственно-складского назначения, площадь 937 метров, высотой 10 метров, с подкл…
Производствов Узденский сельский Совет, Беларусь
Производство
Узденский сельский Совет, Беларусь
312 м² 1/1 Этаж
€ 43,431
Одноэтажное производственное здание из силикатных блоков,утепленное, 1981 года постройки, ис…

Параметры недвижимости в Узденский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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