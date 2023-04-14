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Купить магазин в Смолевичский район, Беларусь

Пекалинский сельский Совет
1
Смолевичи
1
Усяжский сельский Совет
1
Магазин В архив
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3 объекта найдено
Магазинв Пекалин, Беларусь
Магазин
Пекалин, Беларусь
254 м²
€ 13,640
  Капитальное строение коммерческого назначения в проходимом месте ! Площадь…
Магазин 5 комнатв Усяж, Беларусь
Магазин 5 комнат
Усяж, Беларусь
5 Количество комнат 181 м² Количество этажей 2
€ 20,914
Продается торговое помещение по адресу п.Усяж,Смолевический р-н,ул.Промышленная д.16а.Участо…
Магазин 3 комнатыв Смолевичи, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
3 Количество комнат 362 м² 1/1 Этаж
€ 22,733
Минская область, г. Смолевичи  Здание магазина Общая площадь: 361,7м2, торговый зал 135…

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