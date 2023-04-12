Купить ресторан в Беларуси

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51 объект найдено
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Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
196 м²
€ 3,664
Собственник продает помещение в историческом центре Минска по адресу ул. Комсомольская, 8. …
Ресторан, кафе
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
152 м²
1/2 Этаж
€ 87,025
Удобно стоящее здание со своей стоянкой. Рядом остановка маршрутного такси и автобусов.10мин…
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
196 м²
€ 629,056
Продажа помещения под общепит, сферу услуг г. Минск, ул. Комсомольская, д.8 Площадь: 19…
Ресторан, кафе 5 комнат
Минск, Беларусь
5 Количество комнат
232 м²
1/8 Этаж
€ 9,161
Продается право аренды, по адресу ул. Чкалова 9/2. Арендуемое помещение площадью 232,3 м.кв.…
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
186 м²
1/5 Этаж
€ 306,879
Продаётся помещение на первом этаже площадью 186 кв.м. в ТЦ "Паркинг" Адрес:…
Ресторан, кафе
Острошицкий Городок, Беларусь
35 м²
1/3 Этаж
€ 393,905
Продается многофункциональное помещение общей площадью 496 кв.м. (универсам «Суничка&r…
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
1 618 м²
€ 815,260
Комплекс общественного питания по Логойскому тракту взамен сносимых киосков Общая площадь (о…
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
6 158 м²
€ 4,932,523
Комплекс многофункциональных зданий г. Минск, ул. Октябрьская, 16 Общая площадь: 6158.…
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
369 м²
1 Этаж
€ 743,857
Помещения в составе многофункционального гостиничного комплекса «CEN…
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
367 м²
1/3 Этаж
€ 504,152
♦ 366.9 м2 - ул. Колесникова, 38 А также множество интересных вариантов: ►&n…
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
367 м²
1/3 Этаж
€ 504,152
Помещение под ресторан, кафе г. Минск, ул. Колесникова, 38 Общая площадь: 366.9 м2 Покупател…
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
367 м²
1 Этаж
€ 739,221
Помещения под ресторан в составе многофункционального гостиничного комплекса «CENTROPO…
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
355 м²
1/5 Этаж
€ 878,783
Помещение общественного питания г. Минск, ул. Свердлова, 22 Площади: 355.3 м2 Покупатель не …
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
286 м²
1/5 Этаж
€ 1,282,480
Помещение общепита. г. Минск, ул. Кирова, д. 2 Площадь: 285.8 м2 Покупатель не оплачивает ус…
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
291 м²
€ 173,213
Помещение общественного питания г. Минск, пер. Козлова, 7 Площадь: 290.9 м2 Покупатель не оп…
Ресторан, кафе 11 комнат
Минск, Беларусь
11 Количество комнат
308 м²
1/1 Этаж
Цена по запросу
Участок 16 соток с административным зданием по ул. Чижевских, 23 в динамично развивающемся м…
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
47 м²
1/7 Этаж
€ 82,354
Продаётся помещение в собственности с полным комплектом оборудования и мебели в торговой час…
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
112 м²
1/3 Этаж
€ 201,533
Продается помещение для кафе, бара по ул. Якуба Коласа 37 Изолированное помещение площадью 1…
Ресторан, кафе 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
66 м²
1/6 Этаж
€ 16,397
Продается историческое кафе в центре Минска. «Белый чемодан» — арт-к…
Ресторан, кафе
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 458,029
Кафе - бар в собственность (назначение - здание для общественного питания) в центральной час…
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
91 м²
1/10 Этаж
€ 133,744
Обратите внимание на перспективное помещение в густонаселенном , активно развивающемся район…
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
69 м²
1/10 Этаж
€ 105,530
Обратите внимание на перспективное помещение в густонаселенном , активно развивающемся район…
Ресторан, кафе 4 комнаты
Щомыслица, Беларусь
4 Количество комнат
126 м²
Количество этажей 1
€ 238,175
Продается капитальное строение 125,9 метра расположенное на участке 0,7380 Га площади. Земел…
Ресторан, кафе 3 комнаты
Хидринский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
122 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается здание придорожного сервиса (назначение - Здание специализированное розничной торг…
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
302 м²
2 Этаж
€ 345,812
Продажа помещения общественного питания в Многофункциональном торгово-развлекательном центре…
Ресторан, кафе
Околица, Беларусь
446 м²
€ 687,043
Продаётся (также рассмотрим вариант аренды) новое с современным дизайном здание под обществе…
Ресторан, кафе 12 комнат
Минск, Беларусь
12 Количество комнат
371 м²
1/1 Этаж
€ 1,007,663
Эксклюзивное предложение!!! Ресторан грузинской кухни «Натврис Хе»! «…
Ресторан, кафе 3 комнаты
Горанский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
120 м²
1/2 Этаж
€ 64,124
Продается готовый бизнес, общественное питание, кафе, ресторан, бар. На оживлённой трассе Ми…
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
313 м²
€ 687,043
Продается многофункциональное отдельно стоящее здание , расположенное в непосредственн…
Ресторан, кафе
Песочное, Беларусь
336 м²
Количество этажей 1
€ 31,604
Предлагается готовый бизнес - кафе с баней в аг. Песочное, на побережье р. Неман. Минская об…
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